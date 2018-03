Falsi braccianti, 13 denunce. Danno all'Inps da 185mila euro

Falsi rapporti di lavoro per ottenere contributi validi per la pensione, indennità di disoccupazione, malattia e maternità. Per questo la Guardia di Finanza di Sant'Agata Militello ha denunciato 13 persone, il titolare di un'azienda agricola nebroidea e dodici falsi braccianti agricoli, per i reati di truffa e falso.

Gli operai dichiarati assunti erano tutti parenti del titolare e, tra l'altro, erano loro ad aver concesso in affitto i terreni.

La falsa dichiarazione aziendale all'Inps, nella quale venivano riportati i dati sul fabbisogno di manodopera, è stata il mezzo per indurre in errore l'ente, col fine di ottenere indennità per un valore di oltre 185mila euro.