A Tripi il neo Sindaco Lemmo promuove una giornata per la pulizia del paese

Un segnale di apertura come primo passo della nuova amministrazione. Il Sindaco Michele Lemmo - come primo atto della sua giunta - ha infatti promosso per questa mattina una manifestazione di volontariato per pulire tutte le contrade di Tripi.

Il nuovo Sindaco ha voluto coinvolgere tutte le associazioni, i rappresentanti dell'opposizione e la cittadinanza tutta. Presenti gli operai del Comune che agiscono in volontariato oggi, le associazioni Noi x San Cono, la Pro Loco, la Protezione Civile e la Cooperativa 7.0. Tutti in regime di volontariato. Sono state ripulite le frazioni di Tripi vecchia, San Cono e Campogrande ma si dovrebbe procedere anche nel Borgo di Casale entro oggi.

Questa sera comizio di ringraziamento nella piazza di Tripi dove seguirà una piccola festa. Sul tavolo del neo-sindaco le priorità dovute alle scadenze sono il servizio di raccolta rifiuti, lo stato delle discariche, l'organizzazione del cartellone estivo, la nomina della giunta prossima all'insediamento e il primo consiglio comunale con le relative commissioni.