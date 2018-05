Tripi, sarà sfida a tre: Lemmo contro Panasiti, Gatto ago della bilancia

Si potrebbe definire come una lotta a tre, in realtà l'amministrazione Aveni, dopo dieci anni, si sfalda in mille pezzi e si ricostituisce nella compagine pro-Pippo Panasiti. Il tandem Panasiti-Fugazzotto raccoglie infatti l'eredità dell'amministrazione uscente nonostante 5 anni fa lo stesso Panasiti era il candidato avversario di Aveni e fino a qualche settimana fa convinta opposizione.

Il patto con Fugazzotto nasconde poi un'altra evidente discrasia: la rivalità con il Sindaco Aveni. Sono stati rimossi i post su Facebook, ritenuti scomodi, in cui i due, Aveni e Fugazzotto, non se le mandavano a dire, usando parole pesanti. Chi era nemico fino a ieri oggi si ritrova a condividere un percorso politico che appare sin da ora pieno di contraddizioni insanabili.

Intanto, dall'altro lato, Michele Lemmo guida una squadra di giovani che si definiscono rottamatori. Al loro interno anche la voce esperta dell'ex Sindaco Carmelo Sottile, storico rivale di Aveni.

Resta il vero ago della bilancia, Francesco Gatto, vicino all'Onorevole Pino Galluzzo. La sua candidatura è apparsa in queste ore in discussione, conteso un po' da tutti per la sua sacca di voti. Ma è probabile che vada fino in fondo. La partita è apertissima, Lemmo, sostenuto dall'On. Catalfamo, ha fatto sapere di aver pronto un programma per rilanciare Tripi partendo dal turismo culturale e dallo scomodo tema legato al mondo scolastico. L'entrata in squadra del giovane Dario Monforte ha dato consistenza al progetto. Nella prossima settimana si entrerà nel vivo della campagna ma già ora la tensione in paese resta molto alta tra sostenitori del "vecchio sistema" ed entusiasti del "nuovo che avanza".