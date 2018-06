Tripi, il Sindaco Lemmo dal prefetto firma il patto per la sicurezza urbana

Sono passati 9 giorni dall'insediamento ma il neo Sindaco Michele Lemmo ha voluto dare un segnale alla comunità di Tripi. Prima con le due giornate dedicate al decoro urbano, che hanno coinvolto associazioni e cittadini. Nei giorni scorsi invece la firma di un protocollo: il patto per la sicurezza.

La sottoscrizione di questo patto, lo scorso 22 giugno, in prefettura a Messina, sarà propedeutico alla presentazione del progetto per la videosorveglianza già redatto e che all’insediamento della giunta - che dovrebbe essere tra due giorni - verra deliberato e presentato entro il termine ultimo previsto del 30 giugno.

"Immediatamente ci siamo adoperati a sottoscrivere il patto per la sicurezza propedeutico alla realizzazione di un impianto di videosorveglianza per il quale è già stato redatto un importante progetto, a tutela della sicurezza urbana, del cittadino e del patrimonio comunale, con in primis la tutela delle straordinarie ricchezze archeologiche del nostro territorio. Era un punto fondamentale del nostro programma e siamo fieri di aver tracciato le basi per la futura realizzazione - ha dichiarato il Sindaco Lemmo - Ma la nostra attività chiaramente non si è limitata a questo. Oltre alle note giornate di volontariato che stanno ridando dignità e decoro alle nostra strade urbane e ai nostri sentieri turistici, e per la quale opera mi sento ringraziare le associazioni di zona e tutti i concittadini che hanno attivamente partecipato, è stato già appaltata la pulizia del nostro castello che d’estrate accoglie centinaia di turisti volti a riscoprire il fascino dei ruderi della nostra fortezza medievale. Di importanza fondamentale anche l’ordinanza di smaltimento percolato per la discarica - dismessa, ndr - in contrada Formaggiera a tutela dell’ambiente."

Al patto per la sicurezza urbana ha partecipato anche il vice-Sindaco di Brolo Gaetano Scaffidi, alla presenza del Prefetto Maria Carmela Librizzi.