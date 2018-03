La neo deputata Ella Bucalo incontra la leader Giorgia Meloni

Continuano gli impegni politici nella capitale per la neo deputata Ella Bucalo. La deputata ha partecipato all’incontro tenutosi oggi e convocato dal presidente del partito Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Dopo i saluti di rito ai presenti, i deputati e senatori hanno fatto una breve presentazione, partecipando al presidente le esperienze coltivate nel settore di provenienza. La presidente Giorgia Meloni ha chiesto a tutti i presenti di mettersi subito al lavoro, e il primo impegno è la proposta di iniziativa popolare per la raccolta firme, in programma già da domenica 18 marzo, per sostenere ed appoggiare il programma di Fd’I in sei punti chiave di interesse nazionale e presentato nella recente campagna elettorale