Newtron, la tecnologia siciliana al salone dell’auto di Torino

C’è anche la tecnologia siciliana al salone dell’auto di Torino. La Newtron è presente all’evento come partner tecnico di Gfg Style, l’azienda di Giorgietto e Fabrizio Giugiaro, che durante il Salone presenta ben due prototipi riqualificati elettricamente grazie alla tecnologia Newtron: la Fiat Panda 4x4 e la prima mondiale della Spiaggina 4x4 TopLess su base Panda del 1985. La 4ª edizione del Salone dell’Auto di Torino ha già preso il via (si protrarrà sino al 10 giugno) con l’esposizione statica all’aperto, lungo i viali dello splendido Parco del Valentino, in programma sino al 10 giugno. Tra i numerosi eventi previsti in questa nuova edizione, che si svolge al Parco Valentino, c’è l’imperdibile esposizione di 40 prototipi esclusivi, per la prima volta esposti tutti insieme, di carrozzieri e designer del calibro di Pininfarina, Giugiaro, Bertone e Italdesign, con una vetrina permanente allestita nel Cortile del Castello durante tutta la durata della manifestazione. ‟Aver avuto la possibilità di poter collaborare con una firma mondiale del design dell’automobilismo rappresenta motivo di orgoglio e prestigio per tutto il team Newtron – spiega Andrea Raffa, presidente della Newtron. Proprio in quest’occasione – continua Raffa – abbiamo installato un sistema di riqualificazione elettrica altamente innovativo, dotando entrambi i veicoli con la nuovissime Power Unit SRE360 ECO: una versione bimotore a bassa tensione molto compatto che garantisce però prestazioni estreme. Siamo riusciti nell’intento – conclude il presidente della Newtron – di riqualificare elettricamente i due veicoli mantenendo inalterate le loro caratteristiche principali: compattezza, leggerezza e medesima distribuzione dei pesi”. I veicoli riqualificati elettricamente Newtron, customizzati dalla Turin Garage con i tessuti dalla PT Pantaloni Torino, saranno esposti fino al 10 giugno nell’area ‘Mostra Prototipi’ ingresso Ascari, all’interno del Parco Valentino di Torino. Newtron (acronimo di NEW Traction Rear On) è la prima azienda italiana ed europea ad essere certificata come costruttore di sistemi di qualificazione elettrica. L'azienda che opera nel settore dell’aftermarket automobilistico con un obiettivo semplice: rivoluzionare la mobilità. Tutto questo grazie a un kit che trasforma un’autovettura a motore termico in elettrico o ibrido.