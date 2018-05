Nino Principato si autosospende dalla trasmissione "L'Altra Messina"

In rispetto alla legge della “par condicio” che assicura uguali spazi ai candidati delle prossime elezioni comunali e in rispetto al manifesto del Movimento di Azione Civica “Liberi e Forti per Messina”, che prevede candidati liberi da qualsiasi denunzia e pendenza giudiziaria e per rispetto agli elettori, non volendo approfittare di un mio spazio che seppur di sfondo e soggetto esclusivamente culturale potesse essere equivocato dai numerosi telespettatori della trasmissione “L’Altra Messina, la città positiva”, ritengo doveroso autosospendermi dalla partecipazione al programma televisivo per le ultime cinque puntate che coincidono con la campagna elettorale che mi vede coinvolto quale candidato al Consiglio Comunale. E ciò, nonostante io mi occupassi esclusivamente della storia e delle vicende della Messina del passato, e non di politica. Questo atto di coerenza e responsabilità sottolinea la trasparenza, l’onestà intellettuale e il rispetto delle norme dei componenti il Movimento “Liberi e Forti per Messina”, cui mi onoro di appartenere.

Nino Principato