Insegnante di S. Teresa muore mentre gli alunni fanno attività in piscina

NIZZA DI SICILIA. Una insegnante della scuola primaria di Furci Siculo, Carmela Moschella, 54 anni, residente a S. Teresa di Riva, è morta questa mattina mentre si trovava nei locali della piscina comunale di Nizza di Sicilia, dove aveva accompagnato una classe di scolari per svolgere attività didattica nell’impianto natatorio nell'ambito di un Progetto dell'Istituto comprensivo di Roccalumera, giunto alla giornata conclusiva, con istruttori qualificati. La donna è stata colta da infarto. Immediati i soccorsi. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 di S. Teresa di Riva e Fiumedinisi, ma non c’è stato nulla da fare. Il decesso è avvenuto per cause naturali. Gli alunni sono stati subito riaccompagnati nel plesso di Furci. Sono giunti anche i carabinieri della stazione di Roccalumera, competenti per territorio, al comando del luogotenente Santo Arcidiacono ed il sindaco di Nizza, Pietro Briguglio, insieme alla dirigente scolastica Mirella Guta Sauastita. Sotto choc le colleghe dell’insegnante e i familiari.