Giardini. Si dimette capogruppo di maggioranza: "Vada via anche il sindaco"

GIARDINI NAXOS. "L’ultimo Consiglio comunale ha messo a nudo le tante contraddizioni interne alla maggioranza che sostiene il sindaco Nello Lo Turco. Riteniamo che per il primo cittadino sia giunto il momento di trarre le dovute conclusioni, ovvero di valutare le dimissioni". A sostenerlo sono i consiglieri di "Impegno per la nostra città" (Alessandro Costantino, Valentina Sofia, Angelo Cundari e Mario Sapia). "Ieri sera, all’inizio della seduta del civico consesso - spiegano - Giancarlo Lo Turco ha rassegnato le dimissioni da capogruppo di “Duc in altum”, gruppo di maggioranza che sostiene il sindaco e lo ha fatto in aperta polemica con i consiglieri comunali del proprio gruppo, colpevoli di non essersi presentati in aula. Questo atto - proseguono Costantino, Sofia, Cundari e Sapia - è l’ultimo di tutta una serie di distinguo all’interno della maggioranza e dell’Amministrazione attiva, logorata da lotte intestine e ormai incapace anche solo di mantenere il numero legale in aula". Ad avviso degli esponenti di "Impegno per la nostra città" è "chiaro a tutti che l’esperienza dell’Amministrazione Lo Turco sia ormai giunta al capolinea e la situazione in cui versa Giardini Naxos ne è lo specchio. Ci aspettiamo che il sindaco rifletta seriamente su questa situazione e tragga le dovute conclusioni, per evitare alla nostra Città altri due anni di ingiustificata agonia".