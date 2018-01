MessinaServizi ha il suo Direttore generale: da Livorno arriva Aldo Iacomelli

Si chiama Aldo Iacomelli e arriva da Livorno il nuovo Direttore Generale della MessinaServizi Bene Comune. Il manager è stato scelto oggi al termine dell'assemblea dei soci della società e dopo la seconda selezione indetta nei mesi scorsi dopo il rifiuto del direttore che era stato individuato come vincitore alla prima selezione.

Aldo Iacomelli prenderà le redini della MessinaServizi e dovrà fin da subito affrontare il delicatissimo momento di avvio della società che al massimo entro fine febbraio dovrà raccogliere l'eredità di Messinambiente nella gestione dei servizi di gestione e raccolta rifiuti. È stato scelto tra i 14 candidati che avevano partecipato alla selezione e arriva con un curriculum pieno di esperienze lavorative su più fronti, dal mondo accademico, a quello ministeriale. L'ultimo incarico lo ha visto alla guida dell'Aamps di Livorno, la società che gestisce i rifiuti. Nominato nel 2015 dal sindaco grillino Nogarin, che all'epoca lo presentò come un manager con un "curriculum eccezionale", fu poi cacciato dallo stesso sindaco pentastellato per profonde divergenze sulla gestione della società di fronte all'ipotesi di un piano concordatario per salvare la società livornese dal fallimento.

Il curriculum di Iacomelli è zeppo di incarichi. Facendo una brevissima panoramica emerge che nel 2012 insegna alla Sapienza, dopo aver insegnato per 10 anni “Valutazione d’Impatto Ambientale di opere a mare” ed “Energie Rinnovabili ed Economia delle Fonti Energetiche” a Pisa e per 3 anni “Economia dell’Ambiente” sempre alla Sapienza. Nel suo curriculum consulenze per le Nazioni Unite, la Nato, l’Ue, il Mise, per il Comune di Roma ha redatto il business plan e il piano strategico delle attività per la Agenzia Energetica del Comune di Roma “Roma Energia. A Livorno ha creato per la Provincia l’Agenzia Energetica Ealp, di cui è stato amministratore dal 1998 al 2003.

Francesca Stornante