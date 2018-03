Via il Cda di Termini, Francesco Bonanno è il nuovo amministratore dell'Amam

Una tappa dietro l’altra, a passo spedito, verso un obiettivo che era apparso chiaro fin da subito: rimuovere Leonardo Termini dalla poltrona di presidente dell’Amam e nominare un nuovo amministratore unico, eliminando anche l’intero Cda nominato insieme a Termini. E così è stato: l’Amam ha il suo nuovo amministratore unico. Si tratta di Francesco Bonanno, avvocato con varie esperienze lavorative come presiedente di organismi di vigilanza di diverse società, come la Terme di Chianciano spa o la Ristora srl di Catania. Consigliere di amministrazione in altre società e diversi incarichi di consulenza legale, l’avvocato Bonanno, classe 1973, è stato individuato dal sindaco Accorinti al termine della selezione che era stata aperta qualche settimana fa. Un iter che l’amministrazione di Palazzo Zanca, ormai in palese rottura con Leonardo Termini, ha deciso di portare avanti a prescindere da tutto, nonostante le prese di posizione pubbliche di Termini, che ha anche tirato in ballo lo statuto della società che non consentirebbe nuove nomine prima della scadenza naturale del mandato, previsto per giugno. Un iter contestato che porta un nuovo amministratore unico lì dove c’è ancora in carica un presidente e un Cda che adesso dovranno accettare le decisioni del socio unico dell’Amam, cioè il Comune. Quel che è certo è che questo passaggio non sarà indolore. Almeno stando a quelle che erano risultate le premesse di questa vera e propria bufera ( VEDI QUI ). L’amministrazione Accorinti ha fatto tutto in poco più di un mese. Il 22 febbraio convocazione dell’assemblea dei soci, rimasta però inevasa dla presidente Termini, poi l’8 marzo delibera con cui la giunta Accorinti dava il via libera alla ricerca di un nuovo amministratore unico per la società per «ragioni di economicità e speditezza dell’azione amministrativa e al fine di adeguare gli organi societari alle nuove previsioni statutarie». Quindi la pubblicazione di un avviso pubblico di selezione, chi lasciava la possibilità di candidarsi fino alle ore 12 del 19 marzo. In quattro giorni l’esame delle domande e la scelta.

L’avvocato Francesco Bonanno prenderà dunque le redini della società e sarà l’organo di vertice che affiancherà il direttore generale Claudio Cipollini. Esattamente com’è avvenuto con MessinaServizi Bene Comune che ha avuto prima il suo amministratore unico Beniamino Ginatempo e poi il nuovo Direttore Aldo Iacomelli.

Francesca Stornante