Il Natale al Mercato Muricello: musica, storia, tradizioni. I prossimi eventi

Il Mercato Muricello diventa location d’eccezione in queste festività natalizie. Finalmente questo spazio, che potrà sempre più spesso diventare luogo di ritrovo per le sue mille potenzialità, apre le sue porte non solo ai clienti che quotidianamente vanno a fare la spesa ma a tutti i cittadini che avranno così la possibilità di conoscere un’altra faccia del Mercato Muricello. In programma ci sono tre giorni di eventi. Si comincia oggi con il primo concerto promosso dall’amministrazione comunale all’interno del mercato coperto. Dalle ore 18.00 ensemble di chitarre e musiche di Rodrigo, Amoroso, Brouwer, Boccherini, Soraci, Aubrì, Duarte.

Iniziative in cui il comitato dei commercianti ha fortemente creduto e che rendono finalmente fieri e orgogliosi gli esercenti di questo mercato che si trasformerà in teatro.

Domani, venerdì 29, sempre dalle ore 18 sarà l’architetto storico Nino Principato a tenere una tavola rotonda su “Messina com’era”. Dopo l’appuntamento dello scorso 9 dicembre, Principato torna al mercato Muricello per raccontare a tutti la storia e le tradizioni della Città dello Stretto e insieme a lui il mercato si trasformerà ancora una volta in salotto cittadino. Chiaro l’appello del comitato: “Vieni ad ascoltare la storia della tua città, quanto era bella ed importante all’interno del panorama nazionale ed internazionale; vieni a scoprire quali sono i posti più antichi ed affascinanti che ancora oggi puoi visitare, e quelli che nostro malgrado non esistono più. Alla fine dell’incontro con l’architetto Principato potrai fermati al mercato per un aperitivo, uno spuntino, o semplicemente per fare la spesa”.

Sabato 30, alle ore 21 tocca di nuovo alla musica, con le note popolari che faranno divertire il Muricello. Anche questo appuntamento è stato promosso dall’amministrazione comunale e fa parte degli appuntamenti musicali inseriti in calendario per le feste di natale 2017. Ancora una volta l’area mercatale si trasformerà in un luogo di cultura. Luci basse musica, parole, suoni e proiezioni faranno vivere il mercato in un'altra atmosfera.