Debiti fuori bilancio, la presidente Barrile propone un tavolo tecnico

Dopo la bocciatura, da parte del Consiglio comunale, lo scorso 30 dicembre, della Variazione di bilancio, che l’amministrazione ha trasmesso come sempre all’ultimo momento utile, non sono mancate le polemiche ed i rimpalli di responsabilità.

Peraltro nessun assessore era presente al momento della votazione mentre la sera del 31, quando è venuto a mancare il numero legale, era presente soltanto il segretario generale Le Donne….

Nonostante ciò la polemica ha caratterizzato l’inizio del 2018. Da qui la proposta della presidente del Consiglio comunale Emilia Barrile, in riferimento alle numerose proposte di Deliberazioni non adottate entro il 31, riguardanti Debiti fuori Bilancio, di istituire un Tavolo Tecnico per definire un crono programma.

“ A causa del lungo e tortuoso percorso amministrativo, conclusosi solo negli ultimissimi giorni di dicembre- scrive la Barrile- il Consiglio Comunale non ha potuto discutere ed eventualmente votare le Proposte che, con grande onestà intellettuale ed impegno coerente, si riteneva doveroso valutare compiutamente. Un adeguamento dei relativi impegni di spesa ed i procedimenti consequenziali eviterebbero l’ulteriore procrastinarsi del pagamento dei debiti e garantirebbero ai vari creditori il corretto pagamento delle somme dovute”.

La presidente dell’Aula nell’evidenziare come l’economia cittadina potrebbe avere giovamento dall’immissione di liquidità si dichiara disponibile ad operare in sinergia con l’amministrazione per velocizzare al massimo le procedure.