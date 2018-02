Area pedonale Duomo. Varco elettronico in via San Giacomo e nuove panchine

Si muove finalmente qualcosa all'interno dell'isola pedonale del Duomo. Accolta una delle richieste dei commercianti, quella di far passare i mezzi autorizzati non più dalla via I settembre ma dalla via San Giacomo, dove è stato predisposto un varco elettronico. Stesso discorso in uscita, all'incrocio col corso Cavour.

Grazie ad uno stanziamento di circa 25mila euro, sono state installate anche le prime panchine in legno, ne saranno collocate altre in acciaio, per un totale di 24. Saranno posizionate anche 19 fioriere a forma di piramide e 8 cestini portarifiuti.