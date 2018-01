Mini, arrivano gli accessori personalizzati da montare a casa

La tipica “customizzazione” firmata Mini raggiunge un nuovo livello con Yours Customised, ovvero, tante nuove opportunità in più di personalizzare determinati dettagli della vettura scegliendo il proprio design preferito. Questa nuova gamma di servizi sarà disponibile nel corso del 2018, dando di fatto la possibilità di trasformare la propria Mini in una vera versione speciale personalizzata.

I clienti possono infatti scegliere, disegnare e ordinare le componenti disponibili nella gamma di prodotti Mini Yours Customised direttamente dal negozio online creato appositamente per il nuovo programma. I prodotti personalizzati saranno realizzati utilizzando procedure innovative di produzione, come la stampa 3D e il lettering al laser, e realizzati in maniera tale da essere integrati nel veicolo dal cliente stesso, che potrà quindi aggiungere/togliere componenti a piacimento.

La gamma di servizi Mini Yours Customised comprende gli inserti per i supporti laterali degli indicatori di direzione (nel gergo Mini, i “side scuttle”), la modanatura della plancia lato passeggero, i battitacco illuminati a Led e i proiettori a Led per le luci di cortesia sulle portiere, offrendo la possibilità di scegliere tra vari colori, dettagli, finiture e icone. Tra le opzioni c’è anche la possibilità di inserire dei testi o la propria firma all’interno della customizzazione.

La configurazione viene effettuata nel negozio online dedicato alla nuova gamma di prodotti. Una volta elaborato il design personalizzato, l’utente viene guidato attraverso le singole fasi operative man mano che viene creato il design. Fino a quando non si competa la configurazione, è possibile spostarsi agilmente tra i singoli passi della selezione per abbinare alla perfezione colori, motivi, icone e lettering.

