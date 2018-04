Policlinico. Lunedì sarà inaugurato ambulatorio di neuropsichiatria infantile

Per un bambino entrare in un piccolo mondo incantato, in cui alle pareti ci sono castelli, animali e personaggi dei cartoni animati è ben diverso che entrare in un freddo ambulatorio medico. Un ambiente inoltre più famigliare ai piccoli li aiuta ad “accettare” meglio le cure.

In quest’ottica l’Associazione studentesca universitaria “Chirone” ha realizzato un importante lavoro di decorazione alle pareti dell’Ambulatorio di Neuropsichiatria Infantile al Policlinico di Messina, che verrà inaugurato lunedì 30 aprile alle ore 17 alla presenza del Direttore, la prof.ssa Antonella Gagliano, afferente al Dipartimento di Patologia umana dell’adulto e dell’età evolutiva “Gaetano Barresi” dell’Università di Messina.

Nei giorni scorsi i ragazzi dell’associazione hanno dipinto le pareti della sala d’attesa dell’ambulatorio, con immagini legate ad ambientazioni fiabesche, personaggi dei cartoni ed animali della savana. L’ambiente è stato anche colorato ed abbellito con alcuni giochi, per rendere ancor più fantasiosa la realtà e più gioioso il tempo che i pazienti e le loro famiglia trascorrono aspettando la visita medica.