Nuova linea di bus elettrici da Castronovo a Gazzi. Mercoledì la presentazione

Una nuova linea di bus elettrici, con percorso delimitato da cordoli per buona parte del tracciato, per una lunghezza totale di 11 chilometri e 420 metri, tra piazza Castronovo e il capolinea sud della linea tranviaria. Sarà servita da autobus di 8,75 metri creando un percorso parallelo, ma traslato a monte, al tracciato del tram. Gli utenti della nuova linea potranno lasciare l’auto nei parcheggi Gazzi sud, Zaera (villa Dante) e prossimamente nell’ex Gasometro. La nuova linea collegherà i due capilinea, con importanti centri attrattori, quali il Municipio, la Prefettura, le Facoltà universitarie, il Tribunale, le scuole del centro città, ed importanti siti turistici, giungendo anche in prossimità del Policlinico. È prevista una frequenza della linea di circa dieci minuti e un tempo di giro stimato in circa cinquanta-sessanta minuti. Altra novità in vista la possibilità di parcheggiare in via Garibaldi, nel tratto compreso tra la Prefettura e piazza Castronovo, così come richiesto da un'associazione di commercianti.

Il percorso di andata sarà: Zir, via Corbino, via La Farina, via San Cosimo, villa Dante, via Lucania, via Catania, via Cesare Battisti, via Tommaso Cannizzaro, corso Cavour, viale Boccetta, via Garibaldi, piazza Ettore Castronovo. Il percorso di ritorno: piazza Ettore Castronovo, via Garibaldi, corso Cavour, via Tommaso Cannizzaro, via Cesare Battisti, via Catania, via Consolare Valeria, viale Gazzi, Zir.

“La nuova linea di autobus elettrici”, saranno 13 mezzi, è il tema del workshop che si terrà, mercoledì 18, alle ore 15.30, al Palacultura, promosso dall’Assessorato alla Mobilità Urbana, dal suo dipartimento, e dall’Azienda Trasporti Messina. Il programma dei lavori prevede, dopo il saluto di benvenuto del sindaco, Renato Accorinti; e l’intervento introduttivo dell’assessore, alla Mobilità Urbana e Viabilità, Gaetano Cacciola; la presentazione della nuova linea di autobus elettrici, curata dal dipartimento Mobilità Urbana. A conclusione dei lavori, moderati dal dirigente del dipartimento Mobilità Urbana, Mario Pizzino, il confronto è aperto alla cittadinanza.