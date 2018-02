Via Garibaldi: sia la corsia bus sia i posteggi. Studio di fattibilità a breve

Sia la corsia preferenziale sia i parcheggi a pagamento. L'associazione "Le vetrine di via Garibaldi" e la IV circoscrizione hanno chiesto l'istituzione di parcheggi blu lungo il tratto compreso tra le piazze Unità d'Italia e Castronovo ma senza eliminare la corsia preferenziale, anzi cercando una soluzione per lasciarla libera ai bus, mentre adesso è sempre occupata dalle auto in sosta irregolare.

Bisogna pensare ad una soluzione, una delle proposte, ma non l'unica, era quella di restringere leggermente i marciapiedi sfruttando anche la parte di carreggiata oggi "persa" tra un albero e l'altro. Potrebbe andare di pari passo con lo spostamento della corsia preferenziale al centro dell'arteria, accanto allo spartitraffico.

Entro trenta giorni l’amministrazione comunale elaborerà uno studio di fattibilità che prevederà, appunto, sia i parcheggi a pagamento sia un nuovo sistema di circolazione per i bus. E' l'esito dell'incontro di ieri al Comune con l'assessore alla viabilità, Gaetano Cacciola, ed il dirigente Mario Pizzino.

L’amministrazione ha annunciato, tra l’altro, che entro il mese di febbraio sarà bandita la gara per l’acquisto di trenta autobus elettrici che, una volta arrivati e messi a regime, collegheranno velocemente piazza Castronovo a piazza Cairoli rendendo più facilmente raggiungibili i negozi di via Garibaldi.