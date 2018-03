Ottimi risultati per il CUS Unime negli ultimi Campionati regionali di nuoto

Termina una prima tornata di gare regionali invernali per i nuotatori di categoria esordienti b e Ragazzi con risultati molto positivi, a conferma dei progressi continui del gruppo gialloblu. Adesso si attende l’ultimo appuntamento in vasca corta, con i cussini impegnati dal 16 al 18 marzo a Caltanissetta per i campionati esordienti A.