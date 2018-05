E' la Polisportiva Nadir a vincere il XIV Trofeo Piskeo - Memorial Laganà

La 14esima edizione del “Trofeo Piskeo-Memorial Mirko Laganà” va in archivio regalando ancora una volta, festa, gioia e commozione. Ad aggiudicarsi la manifestazione è stata la Polisportiva Nadir. Sul podio anche la Match Ball Siracusa e il Nuoto Catania. Record di iscritti anche quest'anno con ben 40 società iscritte e 800 atleti che hanno preso parte alle gare.

L’attesa “Gara Piskeo” dei 50 dorso maschili è stata vinta dall’etneo Alessandro Mastrangelo (Altair Nuoto) con il tempo di 28”27, mentre nell’originale “australiana” si sono imposti Giovanni Caserta (Gruppo Sportivo Atletico Catanzaro) e Sofia Ficili dell’Eidos. Nel corso delle premiazioni premio speciale per a peloritana Giulia Fontana (Ulysse) per la recente convocazione azzurra per la Mediterranean Cup, in programma a Cipro il 16 e 17 giugno.

La kermesse di nuoto appena andata in archivio, inoltre, ha rappresentato un prezioso test per i nuotatori siciliani in vista dei campionati regionali estivi. Quello che ha colpito maggiormente è stato, però, ancora una volta, lo stretto legame emotivo tra la famiglia Laganà ed i partecipanti nel pulsante ricordo di Mirko. Testimonial dell'evento è stata la campionessa della pallanuoto Federica Radicchi.



Di seguito i risultati delle gare svolte nell'ultima giornata di gara:



100 stile libero Ragazzi: Giulia Fontana (Ulysse) 1’02”37 e Giovanni Caserta (Gruppo Atletico Sportivo) 53”69; Juniores: Sofia Ficili (Eidos) 59”01 e Alessandro Mastrangelo (Altair) 55”03; Unica: Claudia Musmeci (Nadir) 1’02”91 e Alessio Parrinello (Nadir) 54”72. 50 farfalla Juniores: Ludovica Fichera (Match Ball) 29”80 e Claudio Faraci (Match Ball) 25”68; Unica: Martina Barone (Acqua Azzurra Rg) 33”87 e Gabriele Grifò (Power Team).



100 rana Ragazzi: Elisabetta Cappello (Ondablu Rg) 1’21”76 e Giuseppe Cascone (Pianeta Sport Rc) 1’09”03; Juniores: Arianna Fumarole (Ondablu Rg) 1’17”91 e Simone Scarola (Sun Club); Unica: Roberta Cupitò (Power Team) 1’20”60 e Attilio Naborrini (Pianeta Sport Rc) 1’07”36.



200 farfalla Ragazzi: Alessandra Cardullo (Nadir) 2’33”49 e Gianmarco Grifò (Power Team); Juniores: Erika Pappalardo (Altair) 2’27”80 e Davide Marchello (Aurelia Nuoto); Unica: Sofia Busonero (Pianeta Sport Rc) 2’43”31 e Andrea D’Agostino (Eidos) 2’07”99. 400 misti Juniores: Giovanna Fazio (Ulysse) 5’27”04 e Francesco Caruso (Erea) 4’50”82; Unica: Simona Guerrisi (Nadir) 5’23”99. Australiana: Sofia Ficili (Eidos) e Giovanni Caserta (GAS Catanzaro).



50 dorso: Juniores: Miriana Bramante (MatchBall SR) 31”49 e Alessandro Mastrangelo (Altair Nuoto) 28”27; Unica: Claudia Musmeci (Nadir) 31”86 e Marco Iacobacci (Athon Ragusa) 29”14. 200 misti: Ragazzi: Sofia Sorge (La Meridiana Sport) 2’32”74 e Giovanni Caserta (Gruppo Atletico Sportivo CZ) 2’11”72; Juniores: Sofia Ficili (Eidos) 2’27”05 e Alessandro Divita (N. Chiaramonte) 2’12”80; Unica: Sarah Battiato (Altair) 2’44”00 e Gaspare Azzarello (Altair) 2’15”95.



50 rana: Juniores: Arianna Fumarola (Ondablu RG) 34”33 e Simone Scalora (Sun Club) 30”88; Unica: Alessia Cannizzaro (Ulysse) 36”05 e Davide Grimaldi (Nadir PA) 30”29. 400 stile: Juniores: Erika Pappalardo (Altair) 4’39”20 e Davide Marchello (Aurelia Nuoto) 4’04”35; Unica: Valeria Cutrupi (Pianeta Sport RC) 4’38”79 e Andrea D’Agostino (Eidos) 4’03”28.



100 dorso: Ragazzi: Marzia Gasparini (Altair) 1’10”43 e Vincenzo Adamo (Acqua Azzurra RG) 1’03”81; Juniores: Miriana Bramante (MatchBall SR) 1’07”20 e Lorenzo Pesce (Altair) 1’02”89; Unica: Sara Pappalardo (Altair) 1’12”19 e Fabrizio D’Agata 1’05”22. 4x100 stile : Ragazzi Nadir Palermo (F) 4’23”11 e Swim Power Bagheria (M) 3’52”74; Juniores: Match Ball (F) 4’13”95; Unica: Ulysse (F) 4’18”30 e Power Team (M) 3’42”61