Tutto pronto per il trofeo "Piskeo" giunto alla 14esima edizione

Cresce l’attesa in vista della 14esima edizione del Trofeo “Piskeo” - Memorial “Mirko Laganà”. La kermesse di nuoto prenderà il via questo pomeriggio alle ore 15.30 con la cerimonia d’apertura per poi concludersi nella giornata di domenica. Cornice dell’evento l’impianto natatorio “Cappuccini” di Messina. L’evento, organizzato dall’ASD Piskeo Team in collaborazione con la FIN Sicilia ha confermato, anche quest’anno numeri record.



Saranno infatti 40 il numero di società che prenderanno parte alla kermesse di nuoto: Pianeta Sport Reggio Calabria, Gruppo Atletico Sportivo, Nettuno Nuoto Palmi, Arvalia Nuoto Lamezia, Unicusano Aurelia, Aqua Academy Exiles (Malta), Cus Palermo Karol, HdueO Sport Catania, Kaos Team Catania, Polisportiva Murgano, Polisportiva Messina, Nuoto Milazzo, Nadir Palermo, Swim Power Bagheria, Erea Ragusa, Canottieri Ortigia, Aquarius Trapani, Match Ball Siracusa, Cley Squirt Bronte, Polisportiva Nuoto Agrigento, Ulysse, Nuoto Gravina di Catania, Waterpolo Messina, Mimmo Ferrito Trapani, Swim Priolo, Athon Augusta, Power Team, Onda Azzurra Scordia, Eidos Canicattì, Torre del Grifo Village, Ondablu Ragusa, Nuoto Chiaramonte, Sun Club, Cus Unime, Altair Nuoto, La Fenice, Dimarca Nuoto Gela, Sprinteam, Island, Blu Team Catania.



Il sodalizio più rappresentato è l’Altair con ben 76 nuotatori iscritti, seguita da: Match Ball Siracusa (50), Nadir (60), Pianeta Sport (52), Power Team (47), Sprinteam (46), Cus Unime (44), Island (39), Torre del Grifo e Sun Club con 35. In totale, saranno 804 i partecipanti (2204 atleti-gara più 147 staffette).



Alle competizioni prenderanno parte gli Esordienti B e A, i Ragazzi, gli Juniores e gli Assoluti. I primi a tuffarsi nella piscina “Mirko Laganà” saranno, infine, gli Esordienti B/A nei 100 stile libero.