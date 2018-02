Sono stati appaltati i lavori di riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione dell'area pedonale di piazza Duomo per un importo complessivo di 98mila 500 euro. I lavori, che prevedono l'installazione di corpi illuminati led in luogo di quelli esistenti, riguardano anche l'illuminazione della via San Giacomo e della piazza Immacolata di Marmo, oltre quella della fontana del Montorsoli, e saranno avviati al termine della fase di contrattualizzazione dell'appalto.