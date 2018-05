Una nuova sede per il sindacato Csa

La riunione della Segreteria Regionale CSA, alla presenza del Segretario Nazionale, Francesco Garofalo e dell’Assessore Regionale alle Autonomie Locali Bernadette Grasso, è stata l’occasione per aprire formalmente la nuova sede della segreteria provinciale del CSA di Viale Boccetta a Messina.

Oltre che della crescita esponenziale del sindacato, che si va affermando come un punto di riferimento nel comparto delle Funzioni Locali, si è ovviamente parlato delle vertenze che coinvolgono gli enti locali siciliani: rassicurazioni in particolare da parte dell’Assessore Grasso in merito alle “Ex Province” e alle stabilizzazioni dei precari