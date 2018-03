Malattia e gravidanza: il dibattito organizzato dall'Associazione donne medico

“Malattia e gravidanza” questo il tema affrontato dalla sezione di Messina dell’Associazione Italiana Donne Medico,presieduta dalla dott. Lorenza Mazzeo,e fortemente voluto dalla dott. Silvia Marino,componente il comitato scientifico internazionale della stessa associazione e dalle dott. Carmela Rifici e Francesca Arcadi,responsabili dell’attività formativa della sezione.

Il convegno ha dato prova di come l’obiettivo comune per ottimizzare l’offerta assistenziale sia l’integrazione tra le varie aziende ospedaliere cittadine,tutte presenti: con il patrocinio, insieme all’Ordine dei Medici Chirurghi rappresentato dal presidente Giacomo Caudo, con alcuni vertici aziendali come il dott. Domenico Sindoni, direttore sanitario ASP Messina ed il dott. Angelo Aliquò, direttore generale dell’IRCCS “Bonino-Pulejo che ha ospitato l’evento, ma soprattutto con docenti e relatori dell’APU “G. Martino” e dell’Azienda Papardo che hanno contribuito ad un momento formativo di alto profilo scientifico. L’incontro ha permesso di sottolineare come i continui e rapidi passi avanti della medicina e della ricerca farmacologica consentano oggi di non precludere affatto la gravidanza a donne affette da patologie sistemiche e croniche per le quali vi sono specialisti e centri multidisciplinari in grado di accompagnarle ed assisterle nel loro percorso, con scelte terapeutiche sempre più innovative ed adeguate anche nel periodo dell’allattamento. A rafforzare queste argomentazioni introducendo i lavori, il prof. Dino Bramanti, vice presidente proprio di quella V sezione del Consiglio Superiore di Sanità che si occupa dell’utilizzo dei farmaci ad uso umano e degli studi e delle ricerche ad esso connesso, che ha sottolineato tra l’altro come, secondo i nuovi orientamenti, non si debba avere una visione univoca del paziente ma unitaria nella diversità dell’interazione tra fattori fisiologici come il sesso, l’età, la razza e fattori patologici. In quest’ottica infatti, lo stesso Bramanti, come direttore scientifico dell’IRCCS “Bonino-Pulejo”, ha recentemente inaugurato l’ambulatorio di Medicina di Genere, dedicato alla salute della donna, evidenziando ulteriormente come non siano i singoli ospedali al servizio dell’utenza ma l’intera rete ospedaliera che partendo dai medici di famiglia si snoda attraverso percorsi sempre più condivisi ed integrati tra le varie aziende ospedaliere.