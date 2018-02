Non solo in zona Duomo, i lavori di realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione sono stati appaltati anche al rione Case Basse Paradiso, per un importo di 41mila 300 euro, e a Galati Sant'Anna, per un importo di 83mila 400 euro. I lavori che prevedono l'istallazione di corpi illuminati led su sostegni dedicati avranno inizio dopo la fase di contrattualizzazione dell'appalto.