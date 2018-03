Nuovi sportelli Federconsumatori nel territorio

Si è svolta nella sede della Cgil di Messina l’assemblea della Federconsumatori provinciale. Al centro dei lavori dell’associazione costituita con il sostegno della Cgil che opera per la difesa dei diritti dei consumatori l’elezione del nuovo consiglio direttivo territoriale e le nuove iniziative che saranno avviate in città e nei comuni della provincia. L’associazione sarà presente nel territorio con nuovi sportelli per fornire un’attività di informazione, assistenza e consulenza a tutti i cittadini consumatori. Sarà fornito supporto per intraprendere tutte le azioni necessarie nella difesa dei diritti dei consumatori.

L’assemblea presieduta dal presidente di Federconsumatori-Sicilia Alfio Maurizio La Rosa ha proceduto ad eleggere l’organismo direttivo provinciale così composto: Cristina Pagano, Giuseppe Locorotondo, Fabio Bitto, Ettore Staiti, Antonella Settineri, Teodoro Lamonica, Giovanni Vallone. Eletti presidente e vicepresidente della Federconsumatori messinese Cristina Pagano e Giuseppe Locorotondo.

Ai lavori sono intervenuti il segretario generale della Cgil di Messina Giovanni Mastroeni e il segretario provinciale Carmelo Garufi.

“L’attività della Federconsumatori – evidenziano Mastroeni e Garufi – è un’ulteriore iniziativa nel territorio messinese per fornire risposte in termini di assistenza e di tutela”.

Un nuovo sportello nella città di Messina sarà attivo nella sede Cgil di viale Europa, altri nelle sedi della provincia.