Aggredito e derubato un autista Atm sul bus 72 a Giostra

Una nuova aggressione ad un autista Atm è avvenuta questa mattina mentre il dipendente prestava servizio sull'autobus di linea 72 all'altezza del viale Giostra. L’autista è stato derubato, pare ad opera di più malintenzionati che gli hanno sottratto documenti e denaro, proventi anche della vendita dei titoli di viaggio, contenuti in un borsello.

Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia e un'ambulanza del 118 per le cure del caso, anche se non risultano conseguenze per lo sventurato autista, a parte tanto spavento.

L' episodio segue un'analoga aggressione avvenuta sempre ad un autista Atm, solo poche settimane, fa sull’autobus di linea 47. Anche in quell'occasione fu necessario l'intervento delle forze dell'ordine. È evidente il preoccupante incremento di episodi di aggressione al personale autista dell'azienda trasporti a cui, come spesso hanno denunciato i sindacati , non si riesce a dare un significativo rimedio.

Francesca Stornante