Mercatini di Natale e di Pasqua: finalmente arrivano le nuove regole

La giunta Accorinti prova a giocarsi tutte le carte a disposizione in questi ultimi scampoli di mandato amministrativo e così ha deciso di volgere uno sguardo anche alle manifestazioni da organizzare in concomitanza con le festività natalizie e pasquale. Dunque, anche se il Natale ormai è passato, ma è stato un buon banco di prova con la manifestazione che ha trasformato piazza Cairoli in un bel villaggio natalizio ricco di iniziative, c’è Pasqua alle porte e soprattutto c’è l’intenzione di lasciare un’impronta che renderà più facile la realizzazione di queste attività nel futuro. Così è stata preparata e approvata dalla giunta una proposta di regolamento che mira a «dare impulso alla realizzazione di Mercatini di Natale e Pasqua» in modo che diventino tradizione annuale per la città di Messina. Un regolamento che andrebbe a coprire le lacune di quello attualmente in vigore e che in questi anni ha creato non pochi problemi burocratici. Modifiche in questi anni invocate spesso da operatori e anche da qualche consigliere comunale che spesso ha messo sotto i riflettori la necessità di fare un passo in questa direzione. Basta ricordare i mercatini di natale falliti durante il primo anno di amministrazione Accorinti e poi le tante riunioni e soluzioni provvisorie prese di volta in volta per autorizzare le iniziative di questo tipo. Senza dimenticare che comunque anche durante questo natale per gli espositori che c’erano a piazza Cairoli non era possibile vendere direttamente sul luogo i propri prodotti proprio in virtù di quel regolamento che fissa precisi limiti. Con questa nuova proposta che ovviamente dovrà passare al vaglio del consiglio comunale, si cerca invece di dare nuove regole per «incentivare e sostenere l’economia locale e lo sviluppo di flussi turistici, nonché attività culturali intese a promuovere l’immagine del Comune di Messina e la valorizzazione del territorio cittadino».

Vediamo i punti salienti di questo nuovo regolamento.

Per quanto riguarda il Mercatino di Natale si prevede che sarà organizzato dal Comune mediante affidamento in gestione secondo avviso pubblico. Quindi chiunque operi nel settore degli eventi, fiere, manifestazioni e sia iscritto alla Camera di Commercio potrà confezionare la propria proposta e candidarsi per l’organizzazione dell’evento. La scelta sarà basata sul numero di operatori proposto, la varietà delle tipologie merceologiche previste, la valutazione dello spazio espositivo richiesto, il programma complessivo dell’evento. Individuata anche la location: il Mercatino di Natale si svolgerà a Piazza Cairoli tra il 6 dicembre e il 6 gennaio di ogni anno. L’amministrazione potrà comunque individuare anche altre aree per estendere la manifestazione ad altre zone della città. Precise direttive anche sugli spazi espositivi: dovranno essere organizzati e addobbati ovviamente in stile natalizio con strutture in legno. Potranno essere poste in vendita solo queste tipologie merceologiche: addobbi natalizi, oggetti sacri, presepi, dolci tipici del periodo, articoli da regalo in legno, ceramica, vetro e ferro battuto, quadri, disegni creativi e lavori effettuati a mano inerenti il natale, prodotti artigianali natalizi di abbigliamento e accessori per la casa sempre a tema natalizio, giocattoli artigianali, prodotti locali enogastronomici, piante e fiori del periodo natalizio.

Per il Mercatino di Pasqua sarà compito dell’amministrazione organizzare una manifestazione simile nel periodo pasquale e sarà affidato ad un provvedimento della giunta il periodo di svolgimento e le tipologie merceologiche ammesse.

Un’iniziativa che arriva forse in ritardo rispetto ai cinque anni trascorsi, ma adesso se il consiglio comunale approvasse in tempo questo nuovo regolamento, la prima sperimentazione potrebbe arrivare già durante la prossima Pasqua.

Francesca Stornante