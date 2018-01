Santoro, Confartigianato: "La riduzione Cosap nel 2018 è un nostro traguardo"

Lino Santoro non ci sta e vuol precisare quanto accaduto prima della decisione dell’amministrazione Accorinti di estendere anche al 2018 la riduzione del 40% del canone Cosap per l’occupazione del suolo pubblico anche alla luce degli ottimi risultati raggiunti nel 2017 sul fronte delle regolarizzazioni e quini delle entrate nelle casse comunali.

“Come Confartigianato sin dal 2 gennaio ci siamo messi al lavoro insieme all’amministrazione, in particolare con l’assessore Signorino per confermare una riduzione che ha comportato il miglioramento della situazione. Signorino potrà confermarlo- spiega Lino Santoro- Ci siamo mossi in silenzio e nell’interesse di tutti e dispiace vedere che c’è chi, come Confesercenti e Fiepet, utilizza la notizia per vantare traguardi. Aggiungo che in arrivo ci sono altre novità e che sono nell’interesse di tutta la categoria”.

Nel 2011 l’amministrazione Buzzanca attraverso l’ex assessore Mondello aveva moltiplicato la Cosap a livelli intollerabili, rendendola uguale a quella di Roma o Milano (in alcuni casi è stata aumentata del 300%). Da allora non sono mancate le proteste e le proposte di riduzione anche in sede di consiglio comunale. Proprio grazie alle battaglie di numerosi consiglieri comunali si è avuta nel 2017 la riduzione della Cosap che, lo scoso anno da un lato ha incentivato le domande di occupazione suolo da parte degli esercenti, dall’altro ha permesso anche l’abbassamento del tasso di abusivismo.