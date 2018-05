Panoramica, riapertura parziale al traffico del tratto tra Pace e Guardia

Sono proseguiti a ritmo serrato per tutta la giornata di ieri i lavori lungo la Panoramica dello Stretto interessata dalla frana nel tratto compreso tra torrente Pace e Fiumara Guardia.

Nella giornata di oggi sono in fase di ultimazione i lavori di rimozione del materiale pietroso e la sistemazione del vallone di protezione tra la collina e il muro di contenimento e, considerato che la situazione attuale consente una ridotta transitabilità dell'arteria stradale, nelle prime ore del pomeriggio sarà riaperta almeno una corsia del tratto chiuso al traffico permettendo un deciso alleggerimento del flusso veicolare sulla litoranea.

La messa in sicurezza del costone collinare che sovrasta il muraglione di contenimento ha impegnato duramente i tecnici della Città Metropolitana di Messina e le maestrande della Ditta Ingegneria e Costruzioni S.r.l., sia per le difficoltà legate alla situazione dei luoghi sia per la franosità del sito che è composto da sabbia e ghiaia.

Gli agenti della Polizia Metropolitana, fin qui presenti senza soluzione di continuità, continueranno a presidiare la zona fino alla conclusione degli interventi.

Palazzo dei Leoni proseguirà nel monitoraggio della situazione garantendo agli organi d'informazione ed alla cittadinanza tutti gli aggiornamenti in tempo reale.