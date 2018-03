Alle 12 affluenza del 15,9% .DALLE 23 LA DIRETTA DI TEMPOSTRETTO

Si sono regolarmente costituite stamani, con i rispettivi presidenti e scrutatori, le 254 sezioni elettorali ed i seggi speciali del Comune di Messina capoluogo, per l’appuntamento elettorale delle politiche 2018 (per quanto riguarda il Collegio Uninominale Camera di Messina le sezioni sono 304. Per il Collegio Uninominale Senato provincia di Messina le sezioni sono 717). Sono iniziate regolarmente anche le operazioni di voto, che proseguiranno oggi, domenica 4, sino alle ore 23. Risultano iscritti a votare, nel Comune di Messina capoluogo per la Camera dei Deputati, 87 mila 417 uomini e 98 mila 668 donne, per un totale di 186 mila 085 elettori; per il Senato, 79 mila 065 uomini e 90 mila 872 donne, per un totale di 169 mila 937.

Alle 12 il primo dato relativo all’affluenza si attesta al 15,94% nei 108 Comuni della Provincia. Per quanto riguarda Messina città l'affluenza sale al 18,16%.

La seconda rilevazione dell'affluenza sarà alle 19 e alle 23 quella definitiva.Subito dopo inizierà lo spoglio.

