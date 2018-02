Accorinti vola a New York per le due giornate dell'Onu

Il sindaco Renato Accorinti è volato a New York ed oggi sarà all’Onu in occasione della ricorrenza del 10° anniversario della fondazione dell’Unione per il Mediterraneo. Per celebrare la ricorrenza l’associazione dell’Unione Europea presso le Nazioni Unite effettuerà una serie di eventi durante l’arco dell’anno.

I primi due appuntamenti si svolgono a New York, dove ieri sera è arrivato Accorinti:. Oggi la Stern business school della New York University e domani presso il quartier generale dell’ONU ci saranno le due giornate di studio e riflessione. Agli eventi prenderanno parte rappresentanti permanenti di diversi paesi, diplomatici, politici, policy makers e giornalisti che si confronteranno sulla tematica “Perspectives on Sustainable Economic and Social Development Cooperation and the Eradication Of Poverty in the Mediterranean Sea Area”

Accorinti, definito nel programma attivista e pacifista, oltre naturalmente a sindaco di Messina, oggi è uno dei relatori dell’evento di oggi insieme all’europarlamentare Tiziana Beghin, al Presidente del gruppo di lavoro Regolamenti Finanziari del Parlamento Europeo, Mario Gomes, consigliere diplomatico per l’Unione per il Mediterraneo che interverrà, via web, da Barcelona in Spagna.

Anche domani il nome di Accorinti è nell’agenda dell’evento con Lachezara Stoianova Stoeva, D.P.R. della rappresentanza permanente della Bulgaria presso l’ONU, l’europarlamentare Tiziana Beghin, Presidente del gruppo di lavoro Regolamenti Finanziari del Parlamento Europeo, Giuseppe Provenzano, consigliere diplomatico per l’Unione per il Mediterraneo che interverrà, via web, da Barcelona in Spagna.

L'Associazione dell'Unione Europea promuove, da oltre vent’anni, una migliore comprensione delle priorità e delle politiche dell'Unione Europea presso le Nazioni Unite. Vanta lo status di “Special Consultative Status” per il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) dal 2012. Collabora stabilmente con paesi membri dell'Unione Europea, con la divisione per le politiche sociali e lo sviluppo (DSPD) sotto il Dipartimento degli affari economici e sociali (DESA) presso l’ONU, esperti accademici, attivisti per i diritti civili e varie altre associazioni no-profit.