Morte Lorena Mangano, colpo di scena in appello: si riapre il processo

Era attesa la sentenza in Corte d'Appello a Messina, dove si discuteva il caso di Lorena Mangano, la ventitreenne di Capo d'Orlando morta in un incidente stradale avvenuto a Messina nel giugno 2016. Invece, a tarda serata, i giudici sono tornati in aula con un provvedimento che dispone la riapertura del dibattimento, ed hanno aggiornato tutto al 12 aprile. Si torna in aula, quindi, per sentire una testimone.

Per la morte di Lorena sono stati codannati in primo grado il finanziere Gaetano Forestiere - 11 anni per omicidio stradale - alla guida della Audi TT che quella tragica sera si era cimentato in un "rally" non autorizzato lungo le trafficate vie di centro città, sfidando l'amico pasticcere Giovanni Gugliandolo, al volante di una Fiat 500 "truccata". Per lui la condanna è stata a 7 anni.

Alla scorsa udienza il Pg Felice Lima ha chiesto la conferma integrale del verdetto. Ma i legali hanno insistito più volte per l'audizione della testimone, che ora sarà ascoltata dai giudici.

