Onde Sonore a bordo della Telepass: il ritmo del reggae style dei Marvanza

Ottavo appuntamento di “Onde Sonore”, la manifestazione all’insegna della musica e della solidarietà organizzata dal Gruppo Caronte&Tourist a bordo della “Telepass”.

Dopo l’esibizione de “I Cantustrittu” gruppo etno messinese che ha ottenuto un notevole successo di pubblico, sul palco dell’ammiraglia della flotta C&T arrivano i Marvanza.

Il gruppo calabrese, che si esibirà domani dalle 17 alle 22, è da tempo una delle realtà di riferimento della scena new reggae style. La loro musica, contaminata dal dialetto della Locride, da sonorità mediterranee e da un sound internazionale, ha permesso alla band di accreditarsi sempre più a livello nazionale fino ad essere considerata una delle realtà di riferimento per la Calabria e non solo. La loro presenza al primo maggio di piazza San Giovanni a Roma in diretta su rai 3 e un lungo e riuscito Tour di concerti, li ha portati a collaborare con artisti del calibro di Manu Chao.

Gli incassi della serata raddoppiati dalla società saranno interamente devoluti a “NeMO SUD”, centro clinico di eccellenza per la presa in carico globale di persone con malattie neuromuscolari quali Sla, Sma e le distrofie muscolari.

Sponsor etico della manifestazione “Posto Occupato”, iniziativa di sostegno e sensibilizzazione all’emergenza delle donne violate.