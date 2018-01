“Onde Sonore”, venerdì il resoconto della manifestazione

Venerdì 19 gennaio alle 10,30 presso il Monte di Pietà si svolgerà la conferenza stampa conclusiva di “Onde Sonore”, la manifestazione all’insegna della musica e della solidarietà organizzata dal Gruppo Caronte&Tourist in occasione delle festività natalizie.

All’incontro con i giornalisti nel corso del quale saranno consegnati i fondi raccolti in beneficenza a favore del centro “NeMoSUD” (centro clinico di eccellenza per la presa in carico globale di persone con malattie neuromuscolari quali Sla, Sma e le distrofie muscolari), saranno presenti il presidente della Società Antonino Repaci, l’amministratore delegato di C&T Calogero Famiani, il responsabile della comunicazione Tiziano Minuti, il responsabile di NeMoSUD Giuseppe Vita, Direttore della Uoc di neurologia e malattie neuromuscolari del Policlinico “G. Martino” e Maria Andaloro l’ideatrice di “Posto Occupato”, iniziativa di sostegno e sensibilizzazione all’emergenza delle donne violate, sponsor etico della manifestazione.