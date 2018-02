Alle 17 flash mob in Galleria contro la violenza sulle donne

Una manifestazione in programma in contemporanea in tutto il mondo, che come ogni anno coinvolgerà un miliardo di persone per celebrare in modo gioioso, irriverente e libero, la volontà di fermare ogni forma di abuso sulle donne e sulle bambine.

Anche quest’anno il Cedav, Centro Donne Antiviolenza, di Messina organizza e aderisce al flash mob “One billion rising”, in stretta collaborazione con la Questura di Messina, in programma mercoledì 14 febbraio, che a partire dalle 17 riunirà in Galleria Vittorio Emanuele donne e uomini a danzare sulle note della canzone simbolo “Break the chain”. Al centro della manifestazione ci saranno la musica e la danza per spezzare le catene della violenza e dimostrare che è possibile esprimere la propria solidarietà ad un tema di evidente portata politica anche con il sorriso e la leggerezza.

Numerose le realtà cittadine coinvolte nell’evento a partire da quelle che, nel corso dell’ultimo anno, hanno aderito al Progetto “Camper” avviato dalla Questura di Messina. Saranno presenti, inoltre: il movimento Nudm, il Conservatorio Corelli con un quartetto di fisarmoniche e l’attrice Cecilia Foti che interpreterà una lettura di Bertolt Brecht.

Nel giorno che celebra l’amore ritorna anche il progetto “Camper” contro la violenza di genere ed il femminicidio. La Questura di Messina sarà presente con la stessa squadra con la quale lo scorso ottobre ha iniziato la campagna di sensibilizzazione che ha toccato molte piazze e visitato altrettante scuole della città. Non solo divise, dunque, ma anche le rappresentanti delle associazioni antiviolenza Cedav ed Evaluna Onlus, dell’ospedale Papardo, di Posto Occupato.



Abbattere le barriere del silenzio a favore dell’ascolto e della protezione: questo il filo conduttore dell’iniziativa. Un messaggio a più voci a protezione delle vittime vulnerabili che attraverso la declamazione di monologhi, momenti danzanti, esposizioni grafiche vuole dire basta alla violenza. In mostra le dieci tavole donate dal fumettista Lelio Bonaccorso a Posto Occupato dal titolo “Violate”, contro ogni tipo di violenza sulla donna. E poi, loro, gli studenti, le future generazioni, ai quali è affidata una grossa responsabilità: il cambiamento culturale imprescindibile se davvero si vuole contrastare adeguatamente il fenomeno. Verranno distribuiti opuscoli informativi riportanti l’analisi di dati, degli strumenti operativi e delle strategie di prevenzione messe in campo della Polizia di Stato nella lotta al femminicidio.