Open Day per la Fidapa di Messina: una giornata per conoscere l'associazione

La Fidapa si apre al territorio per far conoscere la mission, gli obiettivi e i progetti dell’associazione. Domani martedì 8 maggio in Piazza Duomo, con la partecipazione della “Confcommercio Messina”, Open Day. L’iniziativa è stata presentata oggi e si terrà in concomitanza con tutte le Sezioni della Fidapa in tutte le città d’Italia. L’evento si svolgerà dalle ore 11.00 alle ore 16.00 con l’obiettivo di informare la cittadinanza sulle finalità e sugli scopi dell’Associazione “Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari”. I progetti che la Fidapa si prefigge di realizzare verranno analizzati attraverso la Storia della Fidapa Sezione Messina, dalla sua nascita (avvenuta nel 1971) ad oggi, per mezzo delle iniziative avviate dalle socie che hanno ricoperto negli anni la carica di Presidente. Parteciperanno all’iniziativa alcuni istituti scolastici superiori, tra cui il Liceo Classico Maurolico e l’Istituto Tecnico Economico Statale “Jaci”. La giornata avrà inizio con i saluti istituzionali della Presidente della Sezione Fidapa Messina, Annamaria Tarantino, del Presidente della Confcommercio, Carmelo Picciotto. Porteranno la propria testimonianza di donne impegnate nel mondo del lavoro e nella società civile: il Coordinatore “Progetto Valore e Territorio” della Confcommercio, Sabrina Assenzio; la prof.ssa Rosa Maria Trischitta, referente dell’Istituto “Jaci; il Dirigente Scolastico del Liceo Maurolico, la prof.ssa Giovanna De Francesco. Nel corso della giornata sono previsti gli interventi della Referente Young, dott.ssa Erika Romano e delle socie che hanno ricoperto nel tempo la carica di Presidente della Sezione: prof.ssa Mariagianna Ioli; arch. Michela Giacobbe; avv. Susy Pergolizzi; dott.ssa Nuccia di Gennaro.