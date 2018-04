Teatro Mandanici, "Il Barbiere di Siviglia" pronto ad incantare il pubblico

Si annuncia come un nuovo sold-out l'appuntamento previsto per il 14 aprile, al teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto. Con ancora gli ultimi posti ancora disponibili, infatti, "Il Barbiere di Siviglia" si appresta ad incantare il pubblico.

Una messa in scena sicuramente importante, arricchita dalla presenza del coro dell’opera di Parma e dell’orchestra sinfonica delle Terre Verdiane.

Ma questo mese l'appuntamento per il teatro della città del Longano è doppio. Scadrà il 18 aprile alle 12.00 il bando indetto per il ruolo di direttore artistico, per il quale è previsto un compenso complessivo pari a 35.000 euro.

Il nuovo direttore avrà il compito di gestire la stagione teatrale 2018/2019 con l'obbligo di realizzare tre laboratori di arti sceniche, di formulare il nuovo cartellone entro il 15 luglio e di presentare un budget esecutivo in ogni dettaglio. Requisito principale per la candidatura sarà l'aver diretto almeno tre stagioni in teatri di non meno di 250 posti.

Salvatore Di Trapani