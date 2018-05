Deve scontare 3 anni per associazione mafiosa. Arrestato 26enne barcellonese

Deve scontare la pena residua di due anni e undici mesi di reclusione in carcere per il reato di associazione mafiosa. Per questo i Carabinieri della Stazione di Barcellona hanno arrestato Antonino Aliquò, 26enne barcellonese.

Il provvedimento scaturisce dall'operazione “Mustra”, del 2012. L’inchiesta ha messo in luce la diretta partecipazione di Aliquò a diversi episodi di violenza, danneggiamento ed atti intimidatori commessi con altri affiliati nei confronti di imprenditori locali, per le finalità e gli obiettivi della locale costola mafiosa. L’arrestato è stato portato al carcere di Barcellona.