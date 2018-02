20mila auto controllate in una settimana, 19 erano rubate. Due arresti

Un’operazione nazionale ad alto impatto promossa dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Polizia di Stato per contrastare i furti di auto e motoveicoli si è appena conclusa anche nel territorio di Messina e provincia. Molte le forze in campo: Volanti-Upgsp della Questura e dei Commissariati di di Barcellona. e Taormina, Reparti prevenzione Crimine, Polizia Scientifica, Polizia Stradale, Polizia Municipale e Metropolitana hanno collaborato sinergicamente.

Più di 400 unità operative e di 200 pattuglie impiegate, molte delle quali dotate degli apparati Mercurio capaci di accertare in modo automatizzato le targhe esaminate. Dietro la regia della Questura di Messina sono 20mila 473 i mezzi controllati, di questi 19 sono risultati rubati e 15 sono stati sottoposti a sequestro. Ed ancora quasi 2mila le persone identificate, due quelle denunciate per reati di furto di motocicli e/o autoveicoli e 2 gli arrestati colti in flagranza sempre per furto. Elevate, infine, 261 contravvenzioni al codice della strada.