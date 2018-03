Rometta, consegnati i lavori per il rifacimento della chiesa di San Domenico

Consegnati i lavori per il rifacimento della chiesa di San Domenico. Secondo una prima stima saranno ultimati entro l'estate prossima, così da permettere i festeggiamenti in onore del santo. Un risultato sicuramente importante, che permetterà alla comunità romettese di Rapano di riappropriarsi del proprio luogo di culto.

All'incontro ha preso parte il primo cittadino, Nicola Merlino, che si è detto soddisfatto di un traguardo che giunge in seguito a numerose iniziative. Già nel corso dei primi mesi del mandato amministrativo, infatti, erano stati organizzati eventi volti a raccogliere i fondi necessari al rifacimento. Un interesse che ha ben presto attirato l'attenzione della Curia di Messina, da cui era giunta la promessa di un co-finanziamento.

"Grazie ad iniziative come la donazione dei mandarini di ciaculli e al contributo di tanti concittadini, che hanno voluto mettere all'asta quadri e magliette autografate, siamo riusciti ad ottenere più di 18.000 euro -spiega Nicola Merlino- E' stato importante anche il supporto dei parroci che si sono succeduti nella parrocchia, così come l'aiuto ricevuto dalla curia. Questa è la dimostrazione -ha concluso- che se si crede in qualcosa, in un sogno, e si coinvolge la cittadinanza, tutto è possibile".

La chiesa di San Domenico di Rapano, la cui edificazione viene fatta risalire al XVII secolo, presenta decorazioni di stampo barocco con colonnine tortili e cornici sagomate lavorate in gesso allo scopo di simulare tarsie marmoree. Un vero e proprio patrimonio culturale per Rometta e, in particolare, per la frazione di Rapano.

La chiesa verteva ormai da tempo in condizioni disastrose, presentando numerose infiltrazioni d'acqua e un avanzato decadimento della facciata esterna.

Salvatore Di Trapani