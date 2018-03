Opportunità per i neolaureati dell'Università di Messina

La possibilità di lavorare presso il prestigioso EUIPO Ufficio della Proprietà intellettuale dell'Unione Europea che ha sede ad Alicante in Spagna: una preziosa opportunità quella offerta ai neolareati dell'Università grazie alla rete di collaborazioni internazionali degli Uffici di Trasferimento Tecnologico del CARECI (Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione d'Impresa) organismo dell'ateneo che si occupa di innovazione, ricerca, tecnologia e accordi col mondo delle imprese. Il bando scade alle ore 12.30 del prossimo 21 marzo e si rivolge a chi ha conseguito la laurea, sia triennale che magistrale, a Messina in qualsiasi disciplina nell'ultimo anno solare, con l'obiettivo di attivare una tirocinio con borsa di studio mensile della durata di un anno.

L'inizio del tirocinio sarà il 15 settembre e durerà fino all'ottobre 2019.

Per qualunque informazione rivolgersi al TTO Unità Proprietà Intellettuale in via Consolato del Mare n° 41 (Palazzo Mariani, ex Palazzo delle Poste – Messina) concordando un appuntamento per tel. 090.6768923 o email tto@unime.it. Il bando dettagliato è disponibile al seguente link: http://www.unime.it/it/node/102396.