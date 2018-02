Ospedale Papardo, Paladino (Csa): priorita’ alle stabilizzazioni

Non c’è solo l’incertezza sull’assetto futuro della struttura a tenere banco all’Ospedale Papardo.

I Sindacati CSA e FSI USAE temono infatti anche per le stabilizzazioni cui l’Assessore Razza , con un atto di indirizzo di fine Gennaio, ha inteso dare una decisa accelerazione. Le Segreterie Provinciali, dopo la pubblicazione della delibera con la quale l’azienda ha approvato la graduatoria per le mobilità da altre aziende, ha chiesto infatti un incontro urgente al Commissario Straordinario, Maria Letizia Di Liberti, per fugare ogni dubbio su quanto finora appariva scontato alla luce sia della Circolare 3 del Ministero della Pubblica Amministrazione che dell’Atto di indirizzo di Razza : per la copertura dei posti vacanti occorre prioritariamente attuare la stabilizzazione del personale precario in possesso dei requisiti previsti.

Il personale in questione è in attesa da troppo tempo di un futuro occupazionale più stabile e non vanno vanificati gli sforzi che la Regione ha avviato in tale direzione.