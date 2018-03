Ospedale Papardo, Uil-Fpl : “Caos organizzativo”

La Uil-Fpl Messina, con una nota inviata al Commissario straordinario del Papardo, a forma di Pippo Calapai. Maurizio Celona e Livio Andronico, rispettivamente segretario generale, componente della segretaria provinciale e segretario aziendale, chiede che venga rivisto l’attuale modello organizzativo riguardo gli incarichi di Posizione organizzativa/Rid (Responsabile infermieristico dipartimentale), venga rivisto perché ritenuto fallimentare.

“Si rammenta che alla data del 31/03/2018 – si legge nella nota –sono in scadenza gli incarichi di Posizione Organizzativa e dei RID. Tali incarichi conferiti circa tre anni fa dal precedente management, hanno creato non poco malessere, nonché disagi al personale Infermieristico, che si è dovuto sobbarcare anche dei carichi di lavoro del personale di pari profilo a cui sono stati conferiti tali incarichi. Pertanto, così come in diverse occasioni rappresentato, la scrivente Organizzazione Sindacale ritiene che l’attuale modello organizzativo, chiaramente fallimentare, deve essere superato, stante che, a differenza dell’Ufficio Infermieristico, scardinato dalla gestione Vullo, le soluzioni organizzative adottate dai RID, hanno una visione limitata alle necessità del momento, privilegiando ognuno il proprio dipartimento. Si fa altresì presente che gli incarichi conferiti ad alcuni Infermieri, quali Responsabili del Dipartimento Infermieristico, sono illegittimi, in quanto l’Atto Aziendale non ha previsto alcun Dipartimento Infermieristico”.

La nota si conclude: “Si ribadisce inoltre, che nonostante ripetute richieste di intervento, da parte della scrivente, a tutt’oggi insiste un caos organizzativo, stante che in diverse Unità operative sono utilizzati infermieri, distratti dall’attività assistenziale, che svolgono il ruolo illegittimo di coordinatore facente funzione, nonostante viga la graduatoria concorsuale degli idonei a svolgere tale ruolo. In caso d’inerzia da parte dell’amministrazione, la Uil-Fpl porterà la questione davanti agli organi competenti, compresa la Corte dei Conti dal momento che vengono sottratte risorse economiche al fondo di cui all’articolo 9 del vigente CCNL”.