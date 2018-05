Pace del Mela, concerto di beneficenza per il Venezuela

L'appuntamento è per mercoledì 30 maggio alle 21.00, presso il Teatro del Mela, a Pace del Mela. Un’opportunità per sostenere il progetto Ali per Venezuela dell'Associazione Latinoamericana in Italia Onlus, al quale il ricavato dello spettacolo andrà devoluto. L’evento è organizzato dall’Associazione Musicale M° Pietro Nastasi di San Pier Niceto. Più di 40 musicisti interpreteranno brani di musica classica e contemporanea sudamericana. Interverranno, inoltre, Barbara Schiavulli giornalista di guerra, ed Edoardo Leombruni, presidente di #ALIonlus. Ospiti speciali i bambini di 4-5 anni della propedeutica del MusicLab con Marilisa Bertè.