Castelmola. Contrade da due giorni senza luce ed acqua a causa del maltempo

CASTELMOLA. Contrade senza luce e acqua a Castelmola, a causa delle forti raffiche di vento che nella notte tra mercoledì e ieri hanno sferzato l’hinterland jonico. Numerosi i danni ai pali della luce nelle borgate Francese, Luppineria, Mastrissa, Ogliastrello e Montevenere). Il maltempo ha mandato anche in tilt il quadro elettrico e di conseguenza due motori di sollevamento dell’acquedotto comunale. “Si sta lavorando alacremente – spiega il sindaco, Orlando Russo – e speriamo che la situazione possa tornare alla normalità entro questa sera. Purtroppo i disagi sono stati enormi, anche alla viabilità. Per la rimozione degli alberi spazzati dal vento e finiti sulla carreggiate di diverse strade importanti per il collegamento – prosegue Russo – si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco”.