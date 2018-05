Inaugurato il Centro per l'imprenditorialità giovanile

Inaugurato ieri pomeriggio il Centro per l’imprenditorialità giovanile “ImprendoLab”, nella sede al IV piano del Palazzo della Cultura, presso gli uffici dello Sviluppo Economico.

L’assessore Guido Signorino ha evidenziato che si realizza un progetto importante previsto nel Masterplan: “Il Centro è un investimento immateriale finanziato nel Masterplan con lo scopo di creare una rete diffusa di supporto e orientamento e definire un percorso chiaro per chi voglia sviluppare un'idea di impresa. Non ha un grande costo economico, ma ha un elevatissimo valore intrinseco e sociale, che si trasformerà in alto valore aggiunto per la città e per i giovani. Gli interventi per lo sviluppo finanziati da questa amministrazione, per oltre 300 milioni prevedono cantieri per infrastrutture e opere pubbliche che generano immediata occupazione (si possono stimare da 2.000 a 3.500 posti di lavoro), ma anche investimenti immateriali che aumentano la qualità dei servizi (monitoraggio sui servizi sociali) o scommettono sul futuro e la creatività imprenditrice dei giovani. ImprendoLab non è un cantiere, ma un seme su cui investire tempo e dedizione perché porti frutto, generando nuove attività d’impresa e nuova occupazione. È un’offerta di servizi ai giovani perché restino a Messina offrendo ad altri giovani l’opportunità di restare e, per esprimere nella nostra città il loro potenziale”.

Il direttore di Innovabic, Ivan Di Fiore, ha spiegato e descritto l’operatività dello sportello, che sarà aperto al pubblico tre giorni la settimana: ogni martedì e giovedì dalle 15 alle 17 e tutti i mercoledì dalle 9 alle 13. Gli operatori hanno risposto alle domande dei giovani presenti.

Il Centro, che ha lo scopo di fare rete con gli altri Enti istituzionali cittadini (Università, Camera di Commercio, rappresentanze di categoria) e non istituzionali (altri attori nel campo dell’accelerazione e dell’incubazione di imprese), sarà un riferimento per i giovani che vogliono confrontare e valutare le idee di business e offrirà loro assistenza tecnica e inserimento delle reti di finanziamento dedicato come, ad esempio, la misura “Resto al Sud” posta in essere dall’Agenzia Giovani.

“È obiettivo dell’amministrazione dotare il Centro anche di uno specifico stanziamento per attività di microcredito, ma questo intervento fa parte dei servizi persi per la mancata approvazione del piano di riequilibrio a 20 anni. Per questo l’Amministrazione Accorinti intende come primo atto riproporre il piano irresponsabilmente non adottato dal Consiglio, in modo da recuperare risorse per evitare i tagli imposti dal riequilibrio e sostenere il rilancio dei servizi e il supporto alla crescita della città. Perché Messina cresca: città di tutti, città per tutti”, ha concluso l’assessore Guido Signorino.

All’inaugurazione del Centro per l’imprenditorialità giovanile ha preso parte anche Anna, 22 anni, prima fruitrice di ImprendoLab, che ha esposto e discusso con gli operatori del Centro un suo progetto di business nel campo dell’accoglienza turistica.

Maggiori informazioni potranno essere richieste agli orari indicati al numero 090.772.3480 o tramite email all’indirizzo imprendolab@comune.messina.it