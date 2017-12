Masterplan e bilanci le priorità di Calanna. Parola d'ordine: concertazione

Parola d’ordine: concertazione. E’ questa la direttrice lungo la quale ha deciso di muoversi il Commissario straordinario della Città Metropolitana, Francesco Calanna, che dopo la conferenza stampa dedicata alla firma del Protocollo d’intesa con l’Inps (vedi articolo a parte) si è fermato con i giornalisti per tracciare il bilancio dell’attività svolta nei due mesi a capo dell’ente.

“All’inizio del mio mandato mi ero prefissato due obiettivi, uno relativo alla programmazione e l’atro relativo ai bilanci. Quanto al primo punto – ha detto Calanna - voglio informare i cittadini che abbiamo mandato la relazione sul Masterplan al Comitato di indirizzo e controllo. Fondamentale è risultata la concertazione avviata con tutti gli Enti interessati, vale a dire il CAS, l’ANAS, i Comuni del territorio, la Città di Messina, l’AMAM; ho anche coinvolto le parti economiche e sociali”.

“Il Masterplan è un grande contenitore che prevede opere dal valore complessivo di 332 milioni euro. Su un totale di 129 interventi infrastrutturali previsti ben 109 sono già stati inseriti nel GESPRO, un sistema informatico dedicato; 20 interventi evidenziano invece criticità e non si riescono a caricare nel sistema. Abbiamo già sollecitato modifiche dando termini perentori, scudati i quali saranno revocati i finanziamenti. Parliamo di 50 /60 milioni di euro”.

Sempre a proposito degli interventi previsiti nel Masterplan, il commissario straordinario di Palazzo dei Leoni ha ricordato che “24 sono stati già validati e 17 sono in corso di validazione”.

Calanna ha poi evidenziato i benefici che i benefici e le ricadute economiche e occupazionali su tutto il territorio provinciale che porteranno sia le opere del Masterplan che i 44 progetti del “Bando periferie” , questi ultimi già dotati di tutti i requisiti previsti dalla normativa e pronti a partire. “Nella città metropolitana avremo quasi 100 cantieri aperti , con un notevole impiego delle maestranze locali. L’economia potrà finalmente ripartire”.

A parte il Masterplan, l’altra priorità di Calanna sono i bilanci. Il commissario ha annunciato novità su questo fronte, spiegando che gli uffici stanno lavorando per la stesura finale del bilancio di previsione e del consuntivo 2017, da approvare nel più breve tempo possibile per poter poi pensare poi al preventivo 2018. Secondo quanto dichiarato dal commissario straordinario, nonostante il danno economico provocato dal prelievo forzoso – più volte sottolineato anche da Palazzo dei Leoni - l’ente avrebbe messo i conti a posto e per farli quadrare mancherebbe all’appello solo 1 milione di euro.

“Il risultato – ha spiegato l’esperto a titolo gratuito Dario Paternì- è stato ottenuto grazie alle economie di bilancio realizzate e all’utilizzo degli avanzi vincolati, consentito alle ex Province dal d.l. 50 del 2017”.

Riguardo al suo ‘personale’ futuro e alla possibilità che Musumeci decida di sostituirlo (Calanna è stato nominato da Crocetta) , il commissario straordinario ha spiegato: “il mio mandato scadrà a giugno 2018 e lavorerò mettendo tutto il mio impegno perché voglio dare una svolta a questo ente, che ha tutte le potenzialità per diventare un ente guida. Vedremo se subentreranno nuovi fatti politici, per il momento continuo a lavorare pensando che starò qui fino al prossimo giugno”.

DLT