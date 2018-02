Mini rotazione di dirigenti. Via Schiera dal Dipartimento Urbanistica

Nel giorno in cui in Consiglio comunale si discute della Variante al Prg , il sindaco Renato Accorinti ( che però in questo momento si trova fisicamente a New York) firma il trasferimento del dirigente Vincenzo Schiera dal Dipartimento Politiche del Territorio al Dipartimento Servizi Informativi.

La notizia della “defenestrazione “di Schiera era nell’aria da settimane e nei giorni scorsi era stata la presidente del Consiglio comunale Emilia Barrile ad intervenire in sua difesa con una nota indirizzata al segretario/direttore generale Antonio Le Donne. «Questa misura sembra si stia attualizzando nel nostro ente quale misura ad personam e con carattere sanzionatorio visto il ventilato trasferimento del Dirigente del Dipartimento “Politiche del Territorio”, arch. Schiera, che pagherebbe una questio, dibattuta anche sui media, rispetto scelte e posizioni assunte non in linea con le scelte assessoriali», scriveva testualmente la massima rappresentante del Civico Consesso.

Secondo quanto viene invece specificato nel decreto firmato da Accorinti, la rimodulazione di alcuni incarichi dirigenziali si fonda su «preminenti esigenze organizzative».

Con il provvedimento appena sfornato, il prima cittadino affida la direzione del Dipartimento Politiche del Territorio affidandola all'lng. Antonio Cardia (primo sostituto Arch. Antonella Cutroneo; secondo sostituto Ing. Antonio Amato), che lascia la guida del Dipartimento Protezione Civile e Difesa del Suolo, affidato all’lng. Riccardo Pagano (primo sostituto Cardia; secondo sostituto Calogero Ferlisi).

I sostituti di Schiera in caso di assenza saranno Giovanni Bruno Loredana Carrara.

DLT