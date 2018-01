Eurolega. La Waterpolo saluta la competizione con un altra sconfitta

57 gol subiti e solo 10 fatti. E' questo il cammino della Waterpolo Messina nella seconda fase di Eurolega. Le peloritane salutano la competizione subendo la terza sconfitta in tre gare. Ancora una volta pesante il passivo subito determinato dai problemi di panchina e dal divario di differenza d'organico.

Contro la formazione dell'Olympiakos ancora una volta è stata una gara senza storia con i primi due parziali di 6/1 - 6/0 che fanno subito capire l'andamento del match. Più equilibrati gli ultimi due parziali anche questi però, finiti a favore della formazione greca.

Adesso testa al campionato per la compagine cara al presidente Genovese. Si ripartirà il 17 febbraio con il match contro Milano in programma alle ore 15.00. C’è quasi un mese di tempo quindi per capire come intervenire per salvare la stagione.

Ancora da valutare le condizione della cinese Zhao. L'atleta per motivi di salute è dovuta rientare in patria ed ancora non si conoscono le sue reali condizioni. C'è di fatto che quest'anno si punterà alla salvezza che quasi sicuramente passerà dai playout.